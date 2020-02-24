تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة بسبب "كورونا"

وجهت مديرية تربية النجف، الاثنين، بتأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة إلى إشعار آخر، "حفاظاً على سلامة الطلبة"، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" لطالب إيراني في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في خبر عاجل أن "تربية النجف توجه بتأجيل امتحانات نصف السنة الى اشعار اخر حفاظاً على سلامة الطلبة".

وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة إلى "عزله صحياً"

وأعلنت وزارة الصحة، أنها تعاملت مع المواطن الايراني المصاب بفيروس "كورونا" في محافظة النجف حسب "اللوائح الصحية الدولية"، داعيةً إلى نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.