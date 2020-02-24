قوة أمريكية تعتقل شيخ عشيرة العبيد بعملية انزال جوي في الانبار

افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الاثنين، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية انزال جوي في المحافظة.

وقال المصدر إن "قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية انزال جوي في ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله في الناحية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت العبيدي الى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون الإشارة الى سبب الاعتقال".