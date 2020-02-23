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مدير صحة الكرخ يؤكد خلو العراق من أي اصابة بفيروس كورونا


أكد مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب لطيف علي الحجامي، الاحد، خلو العراق من أي اصابة بفيروس كورونا، داعيا الى عدم بث الإشاعات والعمل على عدم تصديقها خدمة للصالح العام.

وقالت المديرية في بيان، إن "مدير عام صحة بغداد/ الكرخ الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي ترأس اجتماعا موسعا مع مدراء مستشفيات الكرخ لمناقشة الوضع الصحي حول آخر مستجدات فايروس كورونا وانتشاره عالميا والإجراءات المكثفة والوقائية المتخذة صحيا في العراق".

وأضافت، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة وطرح مواضيع عدة فيما يخص فايروس كورونا وبيان مدى انتشاره لاسيما في الدول المجاورة والاستعدادات الصحية المتخذة من توفر كافة المواد والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم وكل مايحتاجه المريض او المصاب مع توفير سيارات الإسعاف وتهيئتها وتجهيزها بكافة المواد المسعفة، فضلا عن متابعة لجان السيطرة على التلوث في كافة مستشفيات الكرخ وتهيئة الملاكات الطبية والصحية وتدريبها لمواجهة أي حالة طارئة وأيضا التنسيق مع نقابة الأطباء في حالة ظهور حالة مشتبه بها في العيادات الخارجية والخاصة بالأطباء".

وتابعت، "تم بيان سياقات عمل مركز صحي المطار والإجراءات المكثفة في مطار بغداد صحيا ولاسيما دخول المسافرين القادمين من المناطق الموبؤءة والتنسيق مع المستشفيات المتخصصة في اتخاذ الإجراءات في حال ظهور حالة مصابة بهذا الفايروس".

وبين البحجامي، بحسب البيان، "الاستعدادت الجديد والوقائية المكثفة من قبل دائرة صحة الكرخ لمواجهة اي حالة طارئة"، مؤكدا "خلو العراق من أي حالات إصابة، وعدم بث الإشاعات والعمل على عدم تصديقها خدمة للصالح العام".

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مدير صحة الكرخ يؤكد خلو العراق من أي اصابة بفيروس كورونا
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