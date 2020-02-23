محكمة تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين

صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، الاحد، اعترافات متهمين اثنين بسرقة احد المواطنين في منطقة العشار والذي كان بحوزته مبلغاً قدره اربعمائة مليون دينار خاصة برواتب المتقاعدين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "المُتَهَمين قاما مع متهمين اثنين هاربين بسرقة المبلغ الخاص برواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة بعد ان سحبه من مصرف الرافدين وتوجه به الى مكتبه في منطقة العشار حيث اعترضت طريقه مجموعة مسلحة التي تنكرت بالزي العسكري واستولت على المبلغ تحت تهديد السلاح".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا صراحة بإشتراكهم بالحادث مع متهمين آخرين أحدهم شرطي يعمل في مصرف الرافدين قام بتزويدهم بالمعلومات"،

مشيراً الى أن "كشف الدلالة للمتهمين جاء مطابق لاعترافاتهم التي أدلوا بها للمحكمة لافتاً الى ان المحكمة صدقت أقوالهم استناداً لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".