الأخبار

محكمة تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين


صدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة، الاحد، اعترافات متهمين اثنين بسرقة احد المواطنين في منطقة العشار والذي كان بحوزته مبلغاً قدره اربعمائة مليون دينار خاصة برواتب المتقاعدين.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "المُتَهَمين قاما مع متهمين اثنين هاربين بسرقة المبلغ الخاص برواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة بعد ان سحبه من مصرف الرافدين وتوجه به الى مكتبه في منطقة العشار حيث اعترضت طريقه مجموعة مسلحة التي تنكرت بالزي العسكري واستولت على المبلغ تحت تهديد السلاح".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا صراحة بإشتراكهم بالحادث مع متهمين آخرين أحدهم شرطي يعمل في مصرف الرافدين قام بتزويدهم بالمعلومات"،

مشيراً الى أن "كشف الدلالة للمتهمين جاء مطابق لاعترافاتهم التي أدلوا بها للمحكمة لافتاً الى ان المحكمة صدقت أقوالهم استناداً لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس النواب يدعو إلى عقد اجتماع لرئاسة المجلس
محكمة تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين
مكافحة اجرام ذي قار تلقي القبض على مغتصب وقاتل طفلة بعد ساعات من اختطافها
النزاهة تكشف تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين خلال الشهر الماضي
الكعبي يحدد الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة
بالصور.. اجراءات وقائية لفايروس "كورونا" للقادمين الى العراق
بهاء ‏الأعرجي يحذر: أزمة كبيرة ستطرق الأبواب
اعتقال اربعة اشخاص ينصبون سيطرات وهمية ضمن شارع ابو نؤاس
النزاهة تضبط مسؤولاً بجمرك زرباطية بسبب هدره أكثر من ملياري دينار
وزارة الداخلية تعلن اعتقال سبعة ارهابيين من "داعش" في الموصل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك