نائب: بداية جلسة البرلمان اليوم قد تكون سرية لهذا السبب

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، الثلاثاء (24 أيلول 2019)، إن جلسة البرلمان اليوم قد تكون سرية.

وقال الزيادي في حديث صحفي إن "بداية جلسة مجلس النواب لهذا اليوم قد تكون سرية بسبب عرض التقرير الأمني بشأن الخروقات الأخيرة".

وأضاف، أن "هناك مطالبات من قبل بعض النواب ان تكون سرية مع الفقرة الخاصة بمناقشة التقرير الأمني، كون هناك بعض الأمور التي لا يجب كشفها بسبب حساسيتها وتعلقها بالملف الأمني والعسكري".