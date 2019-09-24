إطلاق سراح قائممقام كركوك بعد احتجازه 3 أيام

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء (24 أيلول 2019)، بإطلاق سراح قائممقام كركوك، فلاح یایجلي، بعد 3 أيام على احتجازه.

وقال المصدر إن "هيأة النزاهة أفرجت عن قائممقام كركوك، بعد اعتقاله بتهمة التقصير بالعمل بحسب المادة 331".

وأضاف، أن "یایجلي اعتقل بتهمة التقصير بالعمل، لا بتهم قضايا تتعلق بالفساد كما روج لها".

وكان مصدر مطلع، أفاد الأحد (22 أيلول 2019)، بالقاء القبض على قائمقام كركوك فلاح يايجلي من قبل هيأة النزاهة بتهم فساد

وقال المصدر إن "مكتب هيأة النزاهة القى القبض، على قائممقام كركوك فلاح يايجلي بتهم فساد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "يايجلي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني".