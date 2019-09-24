الأركان الكويتية تصدر بياناً بعد تداول ’’تصريحات’’ لرئيسها بشأن احتلال البصرة

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بياناً عقب تصريحات صحفية نسبت الى رئيسها، الفريق الركن محمد خالد الخضر، تتعلق بـ "اجتياح البصرة"، بعد أنباء تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والكويت.

وقالت الأركان الكويتية في بيان لها، إن "تنفي ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش"، منوهة إلى أن "تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها".

وأشارت الأركان الى أنها "تحتفظ بحقها القانوني بملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".

وأهابت رئاسة الأركان بمستخدمي برامج التواصل الاجتماعي "عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها"، مؤكدة ضرورة "إستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع".

وكانت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا تصريحاً قالوا إنه لرئيس اركان الجيش الكويتي، الفريق الركن محمد خالد الخضر، يهدد من خلاله بأنه "في حال لم ينسحب العراق عن بناء الميناء الجديد لن تكون هناك محافظة اسمها البصرة سأجتاحها بسواعد رجال الكويت ليكون درساً للذين شككوا في قدراتنا العسكرية".