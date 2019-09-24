سحب يد محافظ بابل كرار العبادي من المنصب ونائبه يتسلم مهامه بدلاً عنه

قال عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي، ‏الثلاثاء‏، 24‏ أيلول‏، 2019، إن مجلس محافظة بابل سحب يد المحافظ بابل كرار العبادي، فيما بين أن نائبه تسلم مهامه بدلاً عنه.

وذكر الغريباوي في حديث صحفي إن "جلسة انتخاب محافظ بابل كرار العبادي، رافقها اشكال قانوني، واليوم قرر المجلس ايقاف صلاحيته من العمل".

وبين، أن "مجلس بابل كلف النائب الاول للمحافظ (حبيب هاشم الحلاوي) بادارة المحافظة، لحين انتخاب محافظ جديد، بديل عن العبادي".

وتم نشر وثيقة تضمنت اقالة المحافظ كرار العبادي من منصبه.