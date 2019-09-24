النزاهة تضبط منتحلاً لصفة مسؤول فيها بنينوى

اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط منتحلاً لصفة مسؤول فيها بنينوى، مبينة قيامه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية بهذه الصفة المنتحلة.

وقالت الهيئة في بيان ان "ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى في هيأة النزاهة تمكنت من ضبط متهم بانتحال صفة مسؤول فيها أثناء وجوده في مكتب المعاون الفني للمدير العام لتربية المحافظة، لغرض التوسط لتعيين أحد الأشخاص كان برفقته"، مبينة انه "تم ضبطه أيضاً خلال العملية التي تمَّت بناءً على مذكرة قضائية".

وأضافت ان "التحقيقات الأولية مع المتهم، الذي تم ضبطه بالجرم المشهود، قادت إلى اعترافه بمراجعة عدد من الدوائر الحكومية في المحافظة، لغرض التوسط منتحلاً صفة مسؤول في الهيأة"،

موضحة انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".

الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في شهر حزيران الماضي عن قيام مديريَّة تحقيق بغداد بضبط منتحل صفة مُوظَّف في هيأة النزاهة احتال على عددٍ من المواطنين وأوهمهم أن بإمكانه إكمال أيَّة مهام أو موضوعات تتعلق بالنزاهة.