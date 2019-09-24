الخارجية الكويتية: بعض الجهات في العراق تحاول ان تغذي مشكلة الحدود

اتهمت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، جهات في العراق بمحاولة تغذية مشكلة الحدود بين البلدين.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد جار الله ان "الكويت تسعى الى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162"، مبينا أن "الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق".

وأضاف الجارالله، أن "خور عبدالله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي".

وحول الشكوى التي تقدمت بها العراق في مجلس الامن حول "فشت العيج"، قال "لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق الى مجلس الامن على أنها عبارة عن توضيح موقف"، مشيرا إلى أن "الكويت أيضا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق".

ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن اتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك "لا اساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.