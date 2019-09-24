مصدر يحدد مكان انطلاق قذائف الهاون على المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم تحديد مكان انطلاق قذائف الهاون على المنطقة الخضراء، فيما اشار الى ان الحياة طبيعية في المنطقة المذكورة.

وقال المصدر ان "قذائف الهاون التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، انطلقت من حي الاثار بالقرب من شارع ٦٠ ضمن منطقة الدورة".

واضاف انه "تم العثور على منصات القذائف"، مشيرا الى ان "البحث جار للبحث عن المنفذين".

وتابع المصدر ان "الحركة داخل المنطقة الخضراء طبيعية وتسير بانسيابية عالية".

يذكر ان المنطقة الخضراء تعرضت على سقوط ثلاث قذائف هاون سقطت اثنتان في محيط المنطقة والاخرى في نهر دجلة دون وقوع اية خسائر.