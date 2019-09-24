انفجارات بغداد سببها مقذوفات باتجاه السفارة الامريكية

افاد مصدر مطلع عن استهداف ما يبدو انه موقع السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها بثلاثة مقذوفات في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل امس الاثنين، واكد المصدر بان احد المقذوفات سقط بالقرب من فندق بابل فيما سقط الاخران في داخل المنطقة الخضراء، ويبدو ان لم تحدث هذه الضربات اية اضرار.

الى ذلك يشار الى انفجار عبوة قريبا من مقهى شعبي في شارع النضال يستخدم في العادةمن قبل هواة رياضات القوة الشعبية ( كالدنبلة وامثالها)، ولم تفد المصادر عن وقوع ضحايا.