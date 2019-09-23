اعتقال مدير خزينة بابل السابق بتهمة اختلاس اموال الدولة

كشف مصدر محلي في محافظة بابل، الاثنين، عن اعتقال مدير خزينة محافظة بابل السابق بتهمة اختلاس اموال الدولة اثناء زيارة له للعراق.

وقال المصدر ، إن "قوة امنية اعتقلت مدير خزينة بابل السابق حمزة جواد كاظم الدليمي الذي صدر بحقه امر قبض بتهمة اختلاس أموال الدولة اثناء زيارة له للعراق"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق مدير خزينة محافظة بابل السابق حمزة الدليمي.