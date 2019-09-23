وزير الصناعة يتفق في بكين على انشاء مدينة مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية

اعلن وزير الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن الاتفاق "خلال تواجده في العاصمة بكين" على إنشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية بمواصفات عالمية

ونقل مكتبه عن الوزير صالح عبد الله الجبوري في كلمة القاها خلال مشاركته في اعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني في العاصمة بكين عن الاتفاق على انشاء مدينة صناعية مشتركة لتصنيع المنتجات الصينية وبمواصفات عالمية .

وافصح الوزير الجبوري عن توقيع مذكرة تفاهم بالاحرف الاولى لاكمال وإنشاء مدن صناعية في خمسة محافظات عراقية ، مشيراً الى طرح اكثر من ٢٠٠ مشروع وفرصة استثمارية متاحة لدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في شتى المجالات الصناعية .