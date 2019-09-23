الحكم بالحبس لثلاثة مدانين بتهمة حيازة وتجارة المخدرات في ذي قار

أعلنت محكمة جنايات ذي قار، الاثنين، عن اصدار احكام بالحبس بحق ثلاثة مدانين بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة في المحافظة.

وقالت المحكمة في بيان ، إنه تم "اصدار حكم بالسجن لـ ( 7 ) اعوام وغرامة مالية قدرها (10) ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ع , ح , ج ) البالغ من العمر 20 عام يسكن الناصرية استنادا لإحكام المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضافت، "صدر حكم ايضا بالحبس لـ (3) اعوام وغرامة مالية قدرها ( 5 ) ملايين دينار وفق احكام المادة ( 32 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بحق المدان ( ع , ك , ج ) البالغ من العمر 26 عام يسكن الناصرية, والمدان ( م , ق , ن ) البالغ من العمر 24 عام يسكن الناصرية, وذلك لارتكابهما جرائم حيازة المواد المخدرة".