جنايات الكرخ: الإعدام بحق 9 إرهابيين متورطين بتفجير وزارة العدل 2013

أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ، الاثنين، حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة العدل 2013 وخلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة الجنايات في الكرخ نظرت بدعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل في أيار 2013 وخلف نحو مئة من الشهداء والجرحى".

وأضاف ان "الإرهابيين اعترفوا في دوري التحقيق والمحاكمة بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة وفق مشروع إرهابي يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".