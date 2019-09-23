احباط خطف طفلة والقبض على الخاطف وسط بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن احباط عملية خطف طفلة والقبض على الخاطف وسط بغداد .

وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان إن مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية احبطت عملية خطف طفلة والقت القبض على الخاطف وسط بغداد.

وأوضح ان العملية تمت من خلال المتابعة والتجوال في قاطع المسؤولية، مشيرا الى احالة المتهم الى الجهات المختصة.

هذا ونشرت الوزارة صورة المتهم الي القي القبض عليه دون اظهار وجهه.