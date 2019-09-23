نائب رئيس البرلمان يصل الى كازخستان على رأس وفد نيابي

وصل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، الى كازخستان على رأس وفد نيابي للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات " أورآسيا "، بحسب ماافاد به مكتبه الاعلامي.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان إن الكعبي وصل ، اليوم، على رأس وفد نيابي إلى جمهورية كازخستان للمشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أورآسيا (أوروبا وآسيا)، الذي يعقد في كازخستان خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول الجاري، تحت عنوان ( أور آسيا الكبرى: الحوار- الثقة - الشراكة) .

وأوضح أن الوفد النيابي العراقي ضم كلا من رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النائب نهله حمد الراوي ، و عضو اللجنة المالية النائب احمد حمه رشيد ، والنائب حسين علي العقابي عضو اللجنة القانونية ، والنائب شيروان جمال عضو اللجنة الاقاليم والمحافظات ، والنائب گاطع الركابي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية .

ومن المقرر ان يُلقي الكعبي رئيس الوفد النيابي ، كلمة العراق خلال الاجتماع ، اضافة الى اجراء اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات و الوفود المشاركة .

وبحسب المكتب، فمن المؤمل ايضا ان يسفر الاجتماع عن إعلان مجموعة توصيات لرؤساء البرلمانات يعكس رؤية الدول المشاركة للأوضاع الراهنة وسبل توحيد الجهود والمواقف بشأنهــا .