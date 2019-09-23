الأخبار

نائب رئيس البرلمان يصل الى كازخستان على رأس وفد نيابي


وصل نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، الى كازخستان على رأس وفد نيابي للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات " أورآسيا "، بحسب ماافاد به مكتبه الاعلامي.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان إن الكعبي وصل ، اليوم، على رأس وفد نيابي إلى جمهورية كازخستان للمشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أورآسيا (أوروبا وآسيا)، الذي يعقد في كازخستان خلال الفترة من 23 إلى 24 أيلول الجاري، تحت عنوان ( أور آسيا الكبرى: الحوار- الثقة - الشراكة) .

وأوضح أن الوفد النيابي العراقي ضم كلا من رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النائب نهله حمد الراوي ، و عضو اللجنة المالية النائب احمد حمه رشيد ، والنائب حسين علي العقابي عضو اللجنة القانونية ، والنائب شيروان جمال عضو اللجنة الاقاليم والمحافظات ، والنائب گاطع الركابي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية .

ومن المقرر ان يُلقي الكعبي رئيس الوفد النيابي ، كلمة العراق خلال الاجتماع ، اضافة الى اجراء اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات و الوفود المشاركة .

وبحسب المكتب، فمن المؤمل ايضا ان يسفر الاجتماع عن إعلان مجموعة توصيات لرؤساء البرلمانات يعكس رؤية الدول المشاركة للأوضاع الراهنة وسبل توحيد الجهود والمواقف بشأنهــا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ بابل: ما زلت امارس اعمالي وقرار اقالتي خطأ كبير يحاسب عليه القانون
عضو بالمالية النيابية يوضح بشأن تثبيت المحاضرين المجانيين ضمن موازنة 2020
حرب: ما وقعه عبد المهدي مع الصين عقود وليس اتفاقيات ولا تتطلب موافقة البرلمان
النزاهة النيابية: 60 مليار دينار تصرف سنويا على 6300 إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الناصرية
القبض على ضابط ومنتسب استلما رشوة وابتزا مواطناً في الانبار
رئيس الوزراء يزور السعودية غداً
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تأليف اللجنة العليا لبناء المدارس
التربية: أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب سيتوجهون في 30 أيلول للمدارس
وزير الداخلية يوجه بعدم استثناء أي شخص من ضوابط القبول بكلية الشرطة والمعهد العالي
بدر النيابية ترد على اتهامها وكتلة سائرون بالاستئثار بمناصب المفتشين العموميين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك