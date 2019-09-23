الهجرة: إغلاق أربعة مخيمات للنازحين وإعادتهم لمناطقهم الأصلية

أعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الاثنين، إغلاق أربعة مخيمات للنازحين في الموصل، بعد عودة النازحين الذين كانوا يقطنون تلك المخيمات إلى مناطقهم الأصلية.

وقال موسى في بيان ، إنه "تم إغلاق أربعة مخيمات والتي تتخذها العوائل النازحة سكنا لها، وهي مخيمات الجدعة الثاني والثالث والمدرج فضلًا عن مخيم السلامية الثالث في محافظة نينوى"، موضحاً أن "ذلك جاء بعد إدماج عوائل مخيمي الجدعة الثاني والثالث بمخيم الجدعة الأول نتيجة مغادرة أغلب العوائل التي كانت تسكنها وعودتها لمناطق سكناها الأصلية".

وأضاف، أن "الوزارة قامت أيضاً، بإغلاق مخيم المدرج في ناحية القيارة وكذلك مخيم السلامية الثالث شرق مدينة الموصل وإعادة العوائل النازحة التي تسكن المخيمين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد أن قضوا قرابة أربعة أعوام في المخيم".

وأشار موسى إلى أن "الوزارة ماضية في استراتيجية إعادة الأسر النازحة الراغبة بالعودة لمناطق سكناها الأصلية وصرف منح العودة لهم وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم".

وكانت وزارة الهجرة أعلنت، الأسبوع الماضي، إغلاقها مخيمات: (الحاج علي، ونمرود، والجدعة السادس) جنوب مدينة الموصل بعد انتهاء الغرض الأساسي من إنشاء تلك المخيمات وعودة جميع الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية في محافظتي صلاح الدين والأنبار.