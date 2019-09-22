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قائد عمليات شرق الانبار للحشد ينفي استهداف موقع للحشد قرب بحيرة الثرثار
وكالة انباء براثا
98
2019-09-22
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