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الدفاع النيابية: سنعرض تقريرا مفصلا عن الاعمال الإرهابية في جلسة الغد


اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد، انها ستعرض تقريرا مفصلا عن الاعمال الإرهابية في جلسة الغد، مبينة انها شخصت الخلل في الخروقات الامنية التي ادت الى حادث الانفجار في سيطرة كربلاء.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس النواب، بمشاركة اعضاء اللجنة ان "لجنة الامن والدفاع النيابية شخصت الخلل في الخروقات الامنية التي ادت الى حادث الانفجار في سيطرة كربلاء"، مبينا ان "اللجنة تحيي الاجهزة الامنية على رد الفعل السريع في القاء القبض على الجناة".

واضاف ان "اللجنة استضافت قائد الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء وكان من المفترض حضور وكيل الاستخبارات وقيادة شرطة بابل ولكن لاسباب لم يحضرا"، مشيرا الى ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ستعلن غدا في مجلس النواب عن توصياتها امام اعضاء البرلمان".

وتابع ان "اللجنة ناقشت مع قائد عمليات الفرات الاوسط كل المشاكل الامنية ونحن في معركة امنية وهي مشتركة بين قواطع العمليات الامنية"،

موضحا ان "هناك ضعف في الجهد الاستخباري وعدم وجود الكاميرات الحرارية وتمويل المصادر وهذه العوامل المشتركة لابد من تخصيص اموال لمنع اي استهداف ".

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الدفاع النيابية: سنعرض تقريرا مفصلا عن الاعمال الإرهابية في جلسة الغد
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