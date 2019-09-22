مصدر : : أكثر من 500 قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة منذ بداية العام الجاري

كشف مصدر محلي في محافظة البصرة، ان اكثر من 500 شخص في البصرة سقطوا بين قتيل وجريح بسبب النزاعات العشائرية، مبينا ان هذه الاحصائية على مدار العام الحالي.

وقال المصدر ان "أكثر من 500 شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء النزاعات العشائرية في البصرة على مدار العام الحالي"، مبينا ان "هؤلاء توزعوا بواقع ١١٣ قتيلا وأكثر من ٤٤٠ مصابا".

واضاف ان "القتلى والمصابين، من أطراف النزاع أو الأفراد المارة داخل منطقة التوتر العشائري"، موضحا ان "هناك أضرار مادية لحقت بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في مدينة البصرة جراء هذه النزاعات".

واكد المصدر ان "الحكومة المحلية في المحافظة حاولت تسوية الأمور بين مختلف القبائل المتنازعة في المدينة، لكن ذلك لم يثمر عن فائدة ملموسة".

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، اعتبر في تشرين الثاني من العام 2018 الدكَات العشائرية من الجرائم الإرهابية، داعيا في بيان إلى ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم، بالاستناد إلى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس النواب العراقي عام ٢٠٠٥، إلا أن النزاعات بين العشائر ما زالت مستمرة تحصد أرواح العديد من العراقيين يومياً.