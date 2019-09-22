جنايات الكرخ: السجن 21 سنة لمنتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء ‏

قضت محكمة جنايات الكرخ، الاحد، حكما بالسجن 21 سنة ضد متهم بجريمة ‏النصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة رسمية.‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ ‏أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى ‏مكتب رئيس الوزراء".‏

وأضاف أن "المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم ‏مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم ‏وأعمال نصب أخرى".‏

وتابع أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983".‏