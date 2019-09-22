انطلاق عملية أمنية لتعقب "داعش"الارهابي بين صحراء الأنبار وصلاح الدين

أعلن القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش"الارهابي بين صحراء الأنبار وصلاح الدين.

وقال العبيدي، إن "قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوات الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش، باشرت بحملة أمنية لتعقب داعش الارهابي في المناطق الصحراوية بين الأنبار وصلاح الدين".

وأضاف العبيدي في حديث صحفي أن الحملة الأمنية تأتي "على خلفية معلومات تفيد بوجود خلايا ل‍داعش الارهابي في المناطق المستهدفة".