وزارة الداخلية تعلن اعتقال الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، في حين أشار إلى القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجريمة المنظمة إن "الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء".

وفي سياق منفصل، أشار معن إلى أنه "تم القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل".

من جهة أخرى، أضاف معن أنه تم "القبض على متهم صاحب مركز تجميل غير مجاز ضمن منطقة المنصور، وصاحب مركز مساج غير مجاز في منطقة الوزيرية، وتم غلق مركز مساج ضمن منطقة زيونة والقبض على صاحبه".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الأول الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.