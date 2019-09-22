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مصدر مرافق لعبد المهدي: لا صحة لتعرض الوفد العراقي لخطر الموت في الصين


افاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بأن الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي لحادث خطير خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الصين، عارية عن الصحة.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله ان "الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى خطر الموت، غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء مما ذكر".

وأضاف أن "الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يُعرضنا هذا الشيء للخطر".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت معلومات عن تعرض الوفد العراقي الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.

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مصدر مرافق لعبد المهدي: لا صحة لتعرض الوفد العراقي لخطر الموت في الصين
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