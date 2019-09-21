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عبد المهدي يعقد اجتماعاً مع المحافظين في بكين ويدعوهم لمزيد من التعاون


عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، اجتماعا مع المحافظين المرافقين له في العاصمة الصينية بكين، فيما دعاهم الى المزيد من التعاون والتنسيق وتهيئة الظروف المناسبة لمشاريع تطوير البنى التحتية في ضوء زيارة الصين الحالية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء عقد فور وصوله الى العاصمة الصينية بكين اليوم السبت، اجتماعا مع المحافظين من اعضاء الوفد الرسمي، تركّز حول رؤية الحكومة لعلاقة التعاون والشراكة مع الصين والنهضة التي حققتها هذه الدولة والإستفادة من تجربتها الناجحة، الى جانب استعراض الجهود التي بذلت للوصول الى هذا المستوى من العلاقة، كما دعا المحافظين الى المزيد من التعاون والتنسيق وتهيئة الظروف المناسبة لمشاريع تطوير البنى التحتية في ضوء زيارة الصين الحالية والتفاهمات الجارية مع الجانب الصيني من اجل توقيع اتفاقات لتطوير البنى التحتية التي تخدم الجميع وتؤسس عليها جميع مشاريع الإعمار" .

واضاف المكتب، أن "المحافظين تحدثوا عن اولوياتهم وواقع المحافظات في مختلف القطاعات، مبدين ملاحظاتهم واقتراحاتهم سواء مايتعلق منها بالمشاريع الحالية او المستقبلية مع الجانب الصيني على وجه الخصوص، وأعربوا عن تقديرهم لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في اصطحاب جميع المحافظين في زيارة الصين وإشراكهم في المباحثات مع المسؤولين الصينيين والإطلاع على التجارب الاقتصادية والعمرانية الناجحة في المقاطعات الصينية" .

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