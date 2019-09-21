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الحشد الشعبي: منفذ تفجير كربلاء مسؤول عن عمليتين سابقتين


كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، عن تفاصيل التفجير الذي استهدف مدخل مدينة كربلاء المقدسة امس، مبينا ان الارهابي المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين "اجراميتين".

وقال الحمداني في تصريح نقله موقع الحشد الشعبي ، إن "الارهابي ابتعد عن المركبة التي استقلها من الطريق قبل 400 متر من الوصول الى (السيطرة 54) التي وقع فيها التفجير"، مشيرا الى ان "مفارز الامن الوطني سارعت الى ملاحقته والقاء القبض عليه".

واضاف الحمداني، ان "منفذ التفجير كان يحمل عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن بعد وضعها في المركبة القادمة من بغداد ومتجهة الى كربلاء"، لافتا الى ان "الارهابي من منطقة جرف النصر ويسكن الحي العسكري في المسيب وقام بتنفيذ عمليتين في القضاء قبل التفجير الاخير".

وتابع، ان "هناك حواضن في مناطق مختلفة لا تزال تتأثر بافكار الارهاب والتصريحات السياسية التصعيدية".

وانفجرت عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) امس الجمعة، (20 ايلول 2019) عند مدخل مدينة كربلاء واسفر عن استشهاد 12 شخصا واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.

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