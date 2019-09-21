رئاسة الجمهورية: ملتزمون بواجبنا الدستوري بإصدار المراسيم بشأن المحكومين

أكد مصدر رئاسي، السبت، التزام رئاسة الجمهورية بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم بشأن المحكومين بالإعدام.

وقال المصدر ، إن "رئاسة الجمهورية أرسلت جميع الملفات بشأن احكام الإعدام الى لجنة العفو المشكلة في مجلس القضاء الاعلى لتدقيقها من قبل اللجنة ومعرفة المشمول بالعفو حسب المادة السابعة البند ثانيا من قانون العفو المرقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على: (تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند ثانيا من المادة تسعة من هذا القانون للبت فيها)".

وأضاف أن "ما تم تدقيقه وعدم شموله بالعفو فأن الرئاسة ملتزمة بواجبها الدستوري بإصدار المراسيم الجمهورية".