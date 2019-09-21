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سكرتير عبد المهدي: تفجير كربلاء لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشأن زيارة الأربعين


اعتبر الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، تفجير محافظة كربلاء لن يؤخر القيادات الامنية عن الترتيبات بشأن زيارة الاربعين.

وقال البياتي في حديث صحفي إن "حادث التفجير حصل في مدخل محافظة كربلاء 54 ناحية الوند، ضمن الحدود الادارية لمحافظة بابل"، مبيناً أن "هذا الحادث بسيط لن يؤخرنا عن ترتيباتنا بشان زيارة الاربعين ".

ولفت إلى وجود "جهد استخباري وتنسيق بين محافظتي كربلاء وبابل وعمليات الجيش والشرطة"، مبيناً أن "الزيارة قائمة والتريبات قائمة والجهد الامني والاستخباري مع الحشد الشعبي وسنمضي الى الامام".

وأكد أن "هناك جهات عينت لإجراء تحقيق وتوسيع عمليات الجمع الاستخباري"، موضحاً أنه "سيتم الإعلان عن المنطقة والجهات ومن يقف وراء هذه بتفاصيل اخرى".

وتابع البياتي، أن "الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 12 شهيداً وخمسة جرحى".

 

يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت، أمس السبت، داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء، ما ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني.

 

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