القبض على متهم آخر بتفجير كربلاء.. بحوزته أربع عبوات ناسفة

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على متهم آخر بتفجير سيطرة الوند بكربلاء، أمس، مشيرة الى العثور بحوزته على أربع عبوات ناسفة.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز مديرية شرطة المسيب، وبالتعاون والاشتراك مع خلية الاستخبارات بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال عملية نوعية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين بتفجير عبوة ناسفة داخل عجلة في سيطرة الوند عند مدخل كربلاء امس، بعد نصب كمين امني محكم"، مشيرة الى انه "تم القبض على المتهم داخل داره في قضاء المسيب شمالي بابل".

وأضافت: "بعد التفتيش الدقيق ضبط لدى المتهم أيضا، مسدس مع اربع عبوات ناسفة معدة للتفجير، تم رفعها وتأمينها من قبل مفارز معالجة المتفجرات في شرطة بابل"، لافتة الى "تسليمه والمضبوطات الى الجهات المتخصة لاكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء".