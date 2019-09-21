القبض على ضابط برتبة عقيد بالجرم المشهود في نينوى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في نينوى، السبت (21 أيلول، 2019) إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد بالجرم المشهود في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان أنه "بعد ورود معلومات مؤكدة حول قيام احد الضباط بابتزاز احد الموقوفين تم تشكيل فريق عمل بامرة مدير الشؤون الداخلية في نينوى العميد ليث خليل الحمداني، حيث تم إلقاء القبض بالجرم المشهود على العقيد (ص س) يعمل في قسم المخدرات في ناحية القيارة".

وأشار الى أن "الضابط أُلقي القبض عليه متلبساً بالرشوة بمبلغ 800 دولار لإطلاق سراح أحد الموقوفين، تم عرض الكيفية على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 160 لسنة 1983، لينال جزاءه العادل".