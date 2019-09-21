الحشد الشعبي يقتحم جبل مكحول

افاد مصدر امني، بانطلاق عملية امنية واسعة في جبال مكحول الواقعة بمحافظة صلاح الدين لتعقب خلايا داعش الارهابية.
وقال المصدر اليوم السبت، ان " قوة من جهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي وبمساندة طيران الجيش انطلقت صباح اليوم بعملية امنية بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود خلايا لداعش الارهابي في تلك المناطق".
واضاف المصدر ان "العملية مازالت مستمرة لغاية الان وحققت نتائج ايجابية سيتم الاعلان عنها قريبا".
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