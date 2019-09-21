الأخبار

الداخلية تعلن اعتقال ستة من "ديوان الجند"بداعش الارهابي احدهم قناص


اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال ستة من "ديوان الجند" في مدينة الموصل، مبينا ان احدهم كان قناصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية ام الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومن خلال تنفيذ عملية امنية تمكنت من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضاف ان "هؤلاء كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش الارهابي على مدينة الموصل"، مشيرا الى ان "احدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد قواتنا الامنية في معارك تحرير نينوى".

وتابع معن ان "اعتقاله تم خلال مداهمة وتفتيش مناطق ١٧ تموز و٣٠ تموز والهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم آخر بتفجير كربلاء.. بحوزته أربع عبوات ناسفة
القبض على ضابط برتبة عقيد بالجرم المشهود في نينوى
البرلمان يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق بالعقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء
الحشد الشعبي يقتحم جبل مكحول
الداخلية تعلن اعتقال ستة من "ديوان الجند"بداعش الارهابي احدهم قناص
الحلبوسي يوجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن
البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لحماية المنتوج المحلي
إعلام الحشد يصدر بيانا بشأن الهيكل التنظيم ويكشف عن نموذج مزور له
النزاهة توضح إجراءاتها بصدد القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني
امنية كربلاء: منفذ تفجير الامس من سكنة جرف الصخر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك