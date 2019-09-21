الحلبوسي يوجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن

وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن، فيما وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروق الأمنية الأخيرة.

وقال المصدر إن "الحلبوسي وجه بضرورة تحديد موعد لمناقشة أزمة السكن".

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة الجهات الأمنية المعنية يوم غد حول ملف الخروق الأمنية الأخيرة، وعلى اللجنة تقديم تقريرها في جلسة يوم الاثنين كفقرة أولى على جدول الأعمال".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.