إعلام الحشد يصدر بيانا بشأن الهيكل التنظيم ويكشف عن نموذج مزور له

أصدرت مدرية اعلام هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا للهيئة بشأن الهيكل التنظيم لها، فيما كشفت عن نموذج مزور للهيئة.

وقالت المديرية في بيان إن "هناك نموذجا مزورا تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد"، مجددة "الدعوة لجميع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها".

وشددت المديرية، "على ضرورة توخي الحذر والانجرار وراء غايات معروفة"، مؤكدة، أن "الهيكلية الجديدة التي جرت المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة والتوجيه بتنفيذها من قبل رئيس الهيئة هي كما موضحة في أدناه: