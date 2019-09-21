امنية كربلاء: منفذ تفجير الامس من سكنة جرف الصخر

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء عقيل المسعودي، السبت، ان منفذ تفجير الامس من سكنة جرف الصخر، فيما اشار الى ان العملية الإرهابية كان مخطط لها لتنفيذها داخل سيطرة 54.

وقال المسعودي في بيان ان "التفجير الذي وقع امس عند مدخل مدينة كربلاء نفذها احد الإرهابيين من سكنة منطقة جرف الصخر"، مبينا انه "قام بركوب عجلة نوع جمبي متجهة نحو محافظة كربلاء المقدسة من قضاء المسيب ".

وأضاف المسعودي ان "الإرهابي وضع عبوة ناسفة داخل العجلة التي أستقلها، لكنه ترجل منها قبل سيطرة ٥٤ بمسافة نحو ٥٠٠ متر"، موضحا انه "بعد تحرك العجلة مباشرة تم تفجير العبوة بداخلها".

وتابع المسعودي أن "الإرهابي حاول الهروب، الأمر الذي أثار انتباه عدد من رجال الأمن الوطني الذين قاموا بمطاردته ومن ثم القبض عليه"، لافتا الى ان "العملية الإرهابية كان مخطط لها أن تنفذ في سيطرة ٥٤ لوقوع اكبر عدد من الضحايا".

يذكر ان عبوة ناسفة انفجرت اليوم، داخل عجلة قرب مدخل مدينة كربلاء، ما ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة خمسة اخرين بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني، فيما تمكنت قوة من الامن الوطني من اعتقال المنفذ على الفور.