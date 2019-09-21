القبض على 13 مطلوباً بجرائم جنائية مختلفة في ديالى

اعلن المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العميد غالب العطية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين خلال ممارسات امنية في عموم المحافظة.

وذكر العطية ان "مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة وخانقين وجلولاء ومندلي وابي صيدا، ومفارز شعبة مكافحة اجرام الخالص والمنصورية تمكنت من القاء القبض على 13 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة".

واشار الى ان "دوريات قسم شرطة العبارة وخبير المتفجرات تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في قرية الرعاية ضمن ناحية العبارة".

وافاد العطية ان "سيطرة مدرع التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية".