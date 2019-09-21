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مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بخصوص تفجير مدخل كربلاء ويؤكد ان الارهابي المنفذ تم اعتقاله


أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بياناً بشأن التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء وأسفر عن سقوط 17 شخصاً بين شهيدا وجريح.

وقال المكتب في البيان إن "رئيس مجلس الوزراء يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، أن "الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي"، متابعاً "نعزي أبناء شعبنا بهذا الحادث الآثم".

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة (20 أيلول 2019)، داخل عجلة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصاً وإصابة خمسة اخرين بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

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