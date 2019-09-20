حصيلة التفجير قرب سيطرة كربلاء ترتفع الى 11 شهيدا ومصابين اثنين

افاد مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى 11 شهيدا ومصابين اثنين.

وقال المصدر إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لقل الركاب عند سيطرة 54 في مدخل محافظة كربلاء على طريق بغداد، انتهت عند 11 شهيدا ومصابين اثنين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثامين الشهداء الى دائرة الطب العدلي".