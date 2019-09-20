مصدر امني يكشف تفاصيل تفجير كربلاء الارهابي

كشف مصدر امني في وزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل التفجير الذي وقع في احد مداخل محافظة كربلاء، مبينا ان شخصا من منطقة جرف الصخر وضع العبوة داخل السيارة.

وقال المصدر إن "المعلومات بخصوص تفجير كربلاء تشير الى ان احد الاشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السيطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".

يشار الى ان الحصيلة النهائية للتفجير بلغت تسعة شهداء واربعة مصابين.