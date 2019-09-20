حصيلة تفجير كربلاء ترتفع الى تسعة شهداء واربعة مصابين

افاد مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، بأن حصيلة التفجير الذي وقع قرب مدخل محافظة كربلاء ارتفعت الى تسعة شهداء واربعة مصابين.

وقال المصدر إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص لقل الركاب عند سيطرة 54 الواقعة بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد، وصلت الى تسعة شهداء واربعة مصابين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثامين الشهداء الى دائرة الطب العدلي".

وكان مصدر في شرطة كربلاء افاد بأن الحصيلة الاولية للتفجير قرب مدخل المحافظة هي خمسة اشخاص ما بين شهيد وجريح.