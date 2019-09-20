انفجار عبوة ناسفة داخل عجلة قرب سيطرة كربلاء على طريق بغداد

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، الجمعة، بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل باص لنقل الركاب عند سيطرة امنية قرب المحافظة على طريق بغداد، مبينا ان خمسة اشخاص سقطوا بين شهيد وجريح.

وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم داخل باص صغير لنقل الركاب (كيا) قرب سيطرة م ٥٤ التي تفصل بين كربلاء وبابل من جهة طريق بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التفجير ادى الى سقوط خمسة اشخاص بين شهيد وجريح كحصيلة اولية"، مشيرا الى ان "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث".