الحشد يحبط مخططا لاستهداف زوار الأربعينية في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) الذين يسلكون الطرق الرئيسة بمحافظة ديالى بصواريخ كاتيوشا.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي عثرت، اليوم، على صواريخ كاتيوشا في قرية يوسف جنوب بحيرة حمرين بمحافظة ديالى حيث كانت جاهزة لضرب الطرق الرئيسة لسير الوافدين الى الامام الحسين (عليه السلام) وتأدية زيارة الاربعين، فضلا عن هاون 60 ملم مع القذائف".

وأضاف أن" قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي مسيطرة على الوضع ومستمرة في عمليات الدهم والتفتيش والتأمين لمناطق محافظة ديالى".