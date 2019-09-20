الأخبار

عبد المهدي يستقبل رئيس مقاطعة "خيفي" الصينية


استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، رئيس مقاطعة خيفي وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني فيها.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل في مقر اقامته، رئيس مقاطعة خيفي وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني فيها ، وجرى بحث العلاقات العراقية الصينية والرغبة المشتركة بتطويرها في المجالات كافة، وحضور الوفد العراقي لمؤتمر التصنيع العالمي وماتبعه من زيارات وجولات في عدد من شركاتها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "سعي العراق لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الصين والاعتزاز بالعلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الصديقين ومابلغه حجم التبادل التجاري، واصرار الحكومة العراقية على تعزيز فرص التعاون وإقامة افضل العلاقات مع الصين والترحيب بشركاتها ودعوتها للحضور الفاعل والمشاركة في بناء العراق وتطوير اقتصاده".

وأشار إلى أن "الوفد الكبير لزيارة الصين ومالقيه من ترحيب يعبّر عن الاهتمام بالعلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها بشكل جاد"، معبّراً عن "تقديره واعجابه بعمل ومنتجات شركتي صناعة السيارات ومعدات الطاقة الشمسية التي زارها خلال فترة اقامته".

من جهتهم، اعرب مسؤولو وفد مقاطعة خيفي عن اعتزازهم بمستوى العلاقات بين البلدين والسعي لتوسيعها والاستعداد لتلبية احتياجات العراق في المجالات كافة ، متمنين ان تثمر هذه الزيارة عن رفع مستوى التعاون بين البلدين.

ولفت البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أنهى بهذا اللقاء برنامج زيارته لمحطته الأولى، متوجها واعضاء الوفد يوم غد، الى مدينة شنغهاي الصينية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات الجزيرة تعلن تدمير وكرين لـ"داعش" الارهابي غربي الانبار
عبد المهدي يستقبل رئيس مقاطعة "خيفي" الصينية
إخماد حريق داخل مستشفى المسيب العام في بابل
الشيخ جلال الدين الصغير : يحار المرء كيف يصف ذلة حكام السعودية والخليج امام الامريكان رغم افتضاح ادعاءات حمايتهم
عمليات بغداد تقبض على خمسة متهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة
شركة نفط ميسان تصدر توضيحا بشأن الحريق في حقل الحلفاية النفطي
الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ"داعش"الارهابي في بحيرة حمرين
السيد احمد الصافي يتحدث عن ضرورة استثمار طاقات الشباب العقلية والنفسية والبدنية في بناء العراق
رئيس الوزراء يزور شركة معدات الطاقة الشمسية في الصين
الحشد الشعبي يعلن سيطرته على اربع مضافات لـ"داعش"الارهابي في الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك