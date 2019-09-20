شركة نفط ميسان تصدر توضيحا بشأن الحريق في حقل الحلفاية النفطي

اصدرت شركة نفط ميسان، الجمعة، توضيحا بشأن الحريق في حقل الحلفاية النفطي، مبينة ان النيران اندلعت في "كرفان" بعيد عن مواقع العمل النفطية.

وقال إعلام الشركة في بيان إن "الخبر الذي تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص اندلاع حريق في حقل الحلفاية النفطي، خبر عار عن الصحة" .

وبين إعلام الشركة ان "الذي حصل في حقيقة الامر هو نشوب حريق بسيط في (كرفان) تابع لشركة دايجنك الصينية، احدى الشركات الثانوية العاملة بمعية شركة بتروجاينا الصينية، وان النيران التي اندلعت في هذا الكرفان كانت بعيدة عن مواقع العمل النفطية".

وأكد إعلام الشركة ان "الحريق تم اخماده على الفور من قبل فرق الاطفاء التابعة لشركة نفط ميسان وشركة بتروجاينا الصينية"، موضحا ان "الشركة تضم العديد من البنايات، والمخازن، ومحطات عزل غاز، والمجمعات الانتاجية، وخزانات النفط الخام، ومقرات الادارة والتشغيل، منتشرة في مواقع عمل الشركة كافة".

ولفتت الى ان "النيران التي نشبت في الكرفان هي بعيدة كل البعد عن مقر العمليات النفطية والمنشآت الانتاجية التي اشرت اليها"، لافتا الى ان "الحريق في الكرفان كان جزئيا والتهم اجزاء بسيطة منه وتم اخماده".

وافاد مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الخميس (20 ايلول 2019) باندلاع حريق في شركة نفط بحقل الحلفاية بمحافظة ميسان.