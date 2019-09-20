الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ"داعش"الارهابي في بحيرة حمرين

عثرت قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الجمعة، على مضافة في عملية دهم وتفتيش في بحيرة حمرين في المحافظة.

وقال قائد العمليات طالب الموسوي في تصريح نقله موقع الحشد إن "القوات التابعة لقيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي نفذت عملية استباقية لدهم وتفتيش ست جزر في عمق شمال شرق بحيرة حمرين بمشاركة فوج الدفاع للقيادة واستخبارات اللواء 24 والقوة النهرية، والكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع".

واوضح الموسوي ان "العملية نفذت بناءً على عمليات استخباراتية، وأسفرت عن تمشيط الجزر والعثور على مضافة كبيرة مع مستلزمات لوجستية أخرى وكذلك طائرة مسيرة مفسخة ومدفونة تحت الأرض في إحدى الجزر التي لم تصلها اي قوات أمنية مما أتاح للعدو استغلال جغرافيتها".