الحشد الشعبي يعلن سيطرته على اربع مضافات لـ"داعش"الارهابي في الانبار

تمكنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الجمعة، من السيطرة على اربع مضافات لداعش الارهابي غربي المحافظة.

وقال قائد عمليات قاطع الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان انه "خلال تقدم قوات الحشد في منطقة وادي أتبل حققت قواتنا اهدافا نوعية من خلال السيطرة على ثلاث مضافات فاعلة تحوي الاولى على عجلة نوع مارسيدس (أقجم) مخبأة داخلها مادة (C4)."

واضاف مصلح، ان "المضافة الثانية تحتوي على كميات من الدعم اللوجستي والمواد الغذائية اضافة الى صواعق تفجير عدد(400) صاعق وفتيل اشتعال ومواد تفخيخ تدخل بصناعة العبوات"، مشيرا الى ان "المضافات الاخرى احتوت على صهريج وقود ممتلئ وعدد من العبوات الناسفة".

ويواصل الحشد والقوات الامنية اليوم الخامس من عمليات ارادة النصر الخامسة بعمق صحراء الانبار وصولا للحدود العراقية السعودية.