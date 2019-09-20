امتيازات خاصة تمنحها العتبة الحسينية المقدسة لذوي شهداء عزاء ركضة طويريج

قررت العتبة الحسينية المقدسة منح جملة من الامتيازات لعوائل شهداء عزاء ركضة طويريج الذين استشهدوا اثناء مراسيم العزاء في باب الرجاء احدى ابواب الصحن الحسيني الشريف في يوم العاشر من محرم الحرام 1441هـ الموافق 10/9/2019م.

وجاء ذلك في كتاب رسمي اصدرته العتبة الحسينية المقدسة بينت في عزمها على:

اولاً: عمل جدارية بأسماء الشهداء على جانبي باب الرجاء اليمنى واليسرى في الموقع الذي فاضت فيه ارواحهم الطاهرة الى بارئها

ثانياً صرف منحة (10 مليون دينار عراقي) لكل عائلة شهيد

ثالثاً: صرف راتب شهري ثابت لعائلة الشهيد يتناسب مقداره مع عدد افراد اسرة الشهيد المكونة من(الاب- الام- الزوجة- الاولاد).

رابعاً: قبول اولاد الشهيد في الجامعات والمدارس والروضات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة(مجانا).

خامساً: تقديم العلاج المجاني لأسرة الشهيد المكونة من (الاب- الام – الزوجة – الاولاد). في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة قد أقامت للشهداء مجلس الفاتحة في منطقة بين الحرمين الشريفين يوم السبت الماضي اضافة الى تفقد الجرحى في المستشفيات للاطلاع على أحوالهم الصحية.