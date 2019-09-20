وزير النقل: اعادة اكثر من 158 نازحا عراقيا من الاراضي التركية

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الجمعة، اعادة اكثر من 158 لاجئا عراقيا من اراضي تركيا الى مواطنهم الاصلية في المحافظات العراقية، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في اللجنة العليا لاعادة توطين النازحين التي باشرت بها منذ انطلاق عمليات قادمون يانينوى ولغاية الان.

وقال الوزير، في بيان ، إنه تم نقل اكثر من 158 نازح عراقي عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كانوا متواجدين في عدة محافظات من تركيا انقرة ، سامسون وجروم عبر منفذ ابراهيم الخليل الى العراق وصولا الى مناطقهم الاصلية .

واعرب لعيبي عن تواصل واستمرار خطة النقل الخاصة بالعودة الطوعية لكل النازحين المتواجدين في دول الجوار واعادتهم الى محافظاتهم ومناطقهم وحسب التوقيتات والخطط المتفق عليها مع وزارة الهجرة والمهجرين.